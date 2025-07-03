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2 июля, 22:07

Легойда: Лишение гражданства митрополита Онуфрия – политический акт против УПЦ

Митрополит Онуфрий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Митрополит Онуфрий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение украинских властей лишить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства страны.

«Это жёсткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской церкви», – сказал Легойда, слова которого приводятся на сайте РПЦ.

Он отметил, что это решение Киева является продолжением гонений на УПЦ и её верующих, которые составляют значительное большинство граждан Украины. Представитель РПЦ указал, что лишение гражданства митрополита Онуфрия сопровождается рядом других действий со стороны украинских властей, включая захваты храмов и преследования священнослужителей.

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Напомним, что 2 июля Владимир Зеленский принял решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия, сославшись на наличие у священнослужителя гражданства Российской Федерации с 2002 года и обвинив его в поддержании связей с Русской православной церковью. В УПЦ заявили, что у митрополита был только украинский паспорт, и он лишился единственного гражданства.

Юния Ларсон
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