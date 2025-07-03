Легойда: Лишение гражданства митрополита Онуфрия – политический акт против УПЦ

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение украинских властей лишить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства страны.

«Это жёсткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской церкви», – сказал Легойда, слова которого приводятся на сайте РПЦ.