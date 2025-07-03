Легойда: Лишение гражданства митрополита Онуфрия – политический акт против УПЦ
Митрополит Онуфрий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Vasylyev
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение украинских властей лишить митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) гражданства страны.
«Это жёсткий политический акт с целью оказать давление не на одного человека, но на всю многомиллионную паству Украинской церкви», – сказал Легойда, слова которого приводятся на сайте РПЦ.
Он отметил, что это решение Киева является продолжением гонений на УПЦ и её верующих, которые составляют значительное большинство граждан Украины. Представитель РПЦ указал, что лишение гражданства митрополита Онуфрия сопровождается рядом других действий со стороны украинских властей, включая захваты храмов и преследования священнослужителей.
Напомним, что 2 июля Владимир Зеленский принял решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия, сославшись на наличие у священнослужителя гражданства Российской Федерации с 2002 года и обвинив его в поддержании связей с Русской православной церковью. В УПЦ заявили, что у митрополита был только украинский паспорт, и он лишился единственного гражданства.