Митрополит Онуфрий лишился единственного гражданства после указа Зеленского
УПЦ: У митрополита Онуфрия был только украинский паспорт
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Митрополит Онуфрий лишился единственного гражданства после указа президента Украины. Об этом заявил представитель УПЦ митрополит Климент, опровергая информацию о наличии у предстоятеля УПЦ других паспортов.
«Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины и имеет все права обжаловать этот указ», — сказал Климент он изданию «Страна».
По словам самого Онуфрия, ранее у него действительно было российское гражданство, но он от него отказался. Митрополит пояснил, что получил его автоматически, так как на момент распада СССР был зарегистрирован в России, где проходил обучение в духовной семинарии.
Зеленский лишил митрополита Украинской православной церкви Онуфрия украинского гражданства. Как утверждает Служба безопасности, причиной лишения послужило получение им в 2002 году российского паспорта. СБУ также заявляет о его связях с Московской патриархией.