Митрополит Онуфрий лишился единственного гражданства после указа Зеленского

Митрополит Онуфрий лишился единственного гражданства после указа президента Украины. Об этом заявил представитель УПЦ митрополит Климент, опровергая информацию о наличии у предстоятеля УПЦ других паспортов.

«Онуфрий будет защищать свои права как гражданин Украины и имеет все права обжаловать этот указ», — сказал Климент он изданию «Страна».

По словам самого Онуфрия, ранее у него действительно было российское гражданство, но он от него отказался. Митрополит пояснил, что получил его автоматически, так как на момент распада СССР был зарегистрирован в России, где проходил обучение в духовной семинарии.