Российский военный при помощи свечи обнаружил солдат ВСУ, скрывавшихся в подвале

Российский военнослужащий Руслан Казанцев благодаря восковой свече обнаружил группу солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), скрывавшихся в подвале одного из домов. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Боец нашёл солдата ВСУ в подвале по восковой свече. Видео © Telegram / Zvezdanews

Российский боец заметил дым, поднимавшийся из-под покрывала, и предположил, что там кто-то прячется. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в подвале находились бойцы националистического батальона «Волки Да Винчи». Они были ликвидированы с применением гранаты.

«В следующем подвале его (российского бойца. — Прим. Life.ru) встречали уже с дулом у двери», — написал Рожин.

После ликвидации противника российские военнослужащие изъяли шевроны и флаг ВСУ.