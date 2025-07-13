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Регион
13 июля, 03:49
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Российский военный при помощи свечи обнаружил солдат ВСУ, скрывавшихся в подвале

Военкор Рожин: Российский боец обнаружил боевиков ВСУ по восковой свече

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Российский военнослужащий Руслан Казанцев благодаря восковой свече обнаружил группу солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), скрывавшихся в подвале одного из домов. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Боец нашёл солдата ВСУ в подвале по восковой свече. Видео © Telegram / Zvezdanews

Российский боец заметил дым, поднимавшийся из-под покрывала, и предположил, что там кто-то прячется. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в подвале находились бойцы националистического батальона «Волки Да Винчи». Они были ликвидированы с применением гранаты.

«В следующем подвале его (российского бойца. — Прим. Life.ru) встречали уже с дулом у двери», — написал Рожин.

После ликвидации противника российские военнослужащие изъяли шевроны и флаг ВСУ.

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Ранее пленный военнослужащий ВСУ Сергей Медведченко сообщил о сомнениях в своей способности убить родного брата, проходящего службу в Вооружённых силах Российской Федерации. По словам Медведченко, его брат добровольно поступил на службу в Армию России, несмотря на наличие большого количества родственников на Украине. По словам пленного, пример его семьи является наглядным доказательством братоубийственного характера конфликта.

Антон Голыбин
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