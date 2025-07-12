Убил сослуживец? Раскрыты новые подробности гибели британского наёмника ВСУ
DT: Британский наёмник Чедвик перед смертью поссорился с сослуживцем
Британский наёмник Джордан Чедвик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Jordan Chadwick
Британский наёмник Джордан Чедвик, который погиб на Украине в 2023 году, незадолго до своей смерти повздорил с другим иностранным добровольцем. По данным газеты Daily Telegraph, конфликт произошёл после неудачной операции под Артёмовском (украинское название — Бахмут).
По информации издания, у Чедвика произошла конфликтная ситуация с другим наёмником с позывным Бронко. Вместе с ним они воевали в отряде «50х50». После неудачной операции в ходе ссоры британец набросился на сослуживца, но его обезвредили и связали руки на спиной. В доме, где произошла драка, находились американец, датчанин и трое британцев.
Затем наёмник с позывным Хаггс увёз Чедвика. Через два дня тело нашли в водохранилище. До сих пор остаётся неизвестным, был ли иностранец жив на тот момент, когда его увезли. После обнаружения Чедвика украинская полиция задержала всех свидетелей конфликта. Однако их отпустили после допроса. Хаггса оправдали и он продолжил воевать на Украине. При этом Великобритания отказалась вести расследование, несмотря на то, что погиб её гражданин, поскольку вопросом занималась украинская сторона.
Напомним, что тело британского наёмника нашли в водоёме на Украине в 2023 году. Мужчина лежал со связанными за спиной руками. По одной из версии, Чедвика пытал и убил его товарищ по службе. Истязания происходили с применением воды, причём жидкость в его лёгких была не такой, как в месте, где было обнаружено тело. Полиция не исключает, что за всем может стоять австралийско-ливанский наёмник.