Британский наёмник Джордан Чедвик, который погиб на Украине в 2023 году, незадолго до своей смерти повздорил с другим иностранным добровольцем. По данным газеты Daily Telegraph, конфликт произошёл после неудачной операции под Артёмовском (украинское название — Бахмут).

По информации издания, у Чедвика произошла конфликтная ситуация с другим наёмником с позывным Бронко. Вместе с ним они воевали в отряде «50х50». После неудачной операции в ходе ссоры британец набросился на сослуживца, но его обезвредили и связали руки на спиной. В доме, где произошла драка, находились американец, датчанин и трое британцев.

Затем наёмник с позывным Хаггс увёз Чедвика. Через два дня тело нашли в водохранилище. До сих пор остаётся неизвестным, был ли иностранец жив на тот момент, когда его увезли. После обнаружения Чедвика украинская полиция задержала всех свидетелей конфликта. Однако их отпустили после допроса. Хаггса оправдали и он продолжил воевать на Украине. При этом Великобритания отказалась вести расследование, несмотря на то, что погиб её гражданин, поскольку вопросом занималась украинская сторона.