Telegraph: Тайна гибели британского наёмника ВСУ Чедвика остаётся нераскрытой

Прошло уже два года с момента гибели британского наёмника ВСУ Джордана Чедвика, однако обстоятельства его смерти до сих пор остаются неясными. Об этом пишет журналист The Telegraph Колин Фримен. Он напоминает, что тело Чедвика со связанными руками нашли в водоёме неподалёку от Краматорска.

«Оно пролежало в воде не дольше одного-двух дней. Всё указывало на попытку скрыть убийство. Водоем находился примерно в 30 милях от линии фронта», — отмечает Фримен.

По данным издания, Чедвик находился в компании других иностранных наёмников, однако они отказались от комментариев. Известно, что накануне ночью между бойцами произошёл конфликт — в итоге Чедвика заковали в пластиковые стяжки и выставили из дома, запретив возвращаться.

«Мы предполагаем, что он сам пошёл к воде. Его вряд ли могли туда насильно затащить», — считает журналист.

Британец служил в «Штурмовой группе 50/50», состоявшей из примерно 20 иностранных добровольцев. Это подразделение действовало в горячих точках, включая Артёмовск. После гибели Чедвика следователи допросили пятерых бойцов, но вскоре отпустили всех.