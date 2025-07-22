Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР
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Российские войска за последние сутки освободили населённый пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Новоторецкое перешло под контроль России благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
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А 20 июля стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка от солдат противника.