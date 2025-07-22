Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР

Российские войска за последние сутки освободили населённый пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

А 20 июля стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка от солдат противника.