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Регион
22 июля, 09:45

Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска за последние сутки освободили населённый пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Новоторецкое перешло под контроль России благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Новости СВО. ВС РФ освободили Белую Гору, штурмуют Полтавку, разгром 158-й бригады ВСУ, подготовка к переговорам в Стамбуле, 22 июля
Новости СВО. ВС РФ освободили Белую Гору, штурмуют Полтавку, разгром 158-й бригады ВСУ, подготовка к переговорам в Стамбуле, 22 июля

А 20 июля стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Сейчас в населённом пункте идёт зачистка от солдат противника.

Александра Вишнякова
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