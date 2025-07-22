Новости СВО. ВС РФ освободили Белую Гору, штурмуют Полтавку, разгром 158-й бригады ВСУ, подготовка к переговорам в Стамбуле, 22 июля Армия Россия освобождает сёла у Константиновки, в Курской области элита Зеленского не смогла добиться успеха, Киев посылает Умерова на переговоры с Россией — дайджест Life.ru. 21 июля, 21:07 5494 5494 Армия России отбрасывает противника всё дальше от Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 22 июля

ВС РФ продолжают окружать Константиновку. Накануне была освобождена Белая Гора и войска подошли к Александро-Шульгино. На этом же направлении противник удерживает позиции у Клебан-Быкского водохранилища. Этот район очень важен для Киева. Когда Армия России его займёт, то у ВСУ будут проблемы с логистикой.

— После перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остаётся возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений, — объяснил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме этого участка фронта успехи наших войск фиксируют и у Попова Яра. Штурмовики берут село Полтавка.

Карта СВО на 22 июля 2025 года. Армия России продвигается у освобождённой Белой Горы. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 22 июля

Попытки зайти в Тёткино печально закончились для 158-й бригады ВСУ. Большое количество личного состава осталось навечно в приграничье. Армия России на этом направлении уничтожает противника уже вдалеке от государственной границы, что может говорить о прекращении атак на Курскую область.

«Герань» с термобарическими боеголовками: как Россия усилила ударные БПЛА

Немецкое издание Business Insider утверждает, что Россия модернизировала БПЛА «Герань». Теперь их оснащают термобарическими боеголовками. Боезаряд теперь имеет массу не 40, а 90 килограмм.

— Это разрушительное и спорное оружие вызывает высокотемпературные взрывы, которые длятся дольше обычных, а температура при этом превышает 2200 градусов. Сильное давление и высокая температура разрушают даже укреплённые здания и приводят к тяжёлым травмам и гибели, особенно в закрытых помещениях, — говорится в статье.

160 000 новых могил: скрывают ли в Киеве реальные потери?

Французские журналисты сообщили, что украинские власти планируют расширить кладбище в Киевской области. Дополнительно должно появиться до 160 тысяч мест. Первые похороны пройдут уже летом.

Авторы газеты Le Monde обратили внимание на цифры. Совсем недавно Владимир Зеленский говорил о том, что Украина потеряла 46 тысяч человек убитыми, но такие цифры не правдоподобны, исходя из планов украинских властей по дополнительным местам на кладбищах.

💥 FPV-охота прошла успешно. Фото © Telegram / Минобороны России

Стамбульские переговоры 23–24 июля: что обсудят Украина и Россия?

Киевский режим готовится к переговорам в Стамбуле. Возможно, что они состоятся 23 и 24 июля. Известно, что украинскую делегацию возглавит экс-министр обороны Украины Рустем Умеров.

— Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят ещё по меньшей мере один обмен с Россией — и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции, — рассказал Зеленский.

Раунд переговоров в Стамбуле состоится 23–24 июля. Фото © Shutterstock AI

В прошлый раз стороны обменялись меморандумами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проекты являются «абсолютно диаметрально противоположными», а значит, дипломатам предстоит работа по выработке общего документа.

Авторы Даниил Черных