Владимир Зеленский занижает реальные потери украинской армии, тогда как кладбища по всей стране переполнены. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, в феврале Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых с начала конфликта, также упомянув о «десятках тысяч» пропавших без вести и пленных. Но, как отмечает газета, реальные потери, скорее всего, гораздо выше.

Le Monde подчёркивает, что в Украине остро не хватает мест для захоронений — власти спешно выделяют новые участки для могил.