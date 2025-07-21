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21 июля, 08:41

Зеленский скрывает масштабы потерь: Украина утопает в могилах, кладбища трещат по швам

Le Monde: Зеленский занижает потери, на кладбищах Украины уже не хватает мест

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский занижает реальные потери украинской армии, тогда как кладбища по всей стране переполнены. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, в феврале Зеленский сообщил о 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых с начала конфликта, также упомянув о «десятках тысяч» пропавших без вести и пленных. Но, как отмечает газета, реальные потери, скорее всего, гораздо выше.

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Le Monde подчёркивает, что в Украине остро не хватает мест для захоронений — власти спешно выделяют новые участки для могил.

Тем временем ряд зарубежных стран обратился к киевским властям с требованием организовать захоронение своих граждан, воевавших в составе ВСУ, на украинской территории.

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Марина Фещенко
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