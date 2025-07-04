Иностранные государства потребовали от Киева хоронить наёмников на Украине
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Ряд зарубежных стран обратился к киевским властям с требованием организовать захоронение своих граждан, воевавших в составе ВСУ, на украинской территории. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — сказал собеседник агентства.
Ранее суд в России приговорил к 14 годам колонии грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины. Как уточнили в Следственном комитете, он участвовал в боевых действиях против сил ДНР, ЛНР и Российских военных. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.