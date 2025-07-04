Ряд зарубежных стран обратился к киевским властям с требованием организовать захоронение своих граждан, воевавших в составе ВСУ, на украинской территории. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — сказал собеседник агентства.