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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 июля, 22:48

Иностранные государства потребовали от Киева хоронить наёмников на Украине

Солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Солдат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Ряд зарубежных стран обратился к киевским властям с требованием организовать захоронение своих граждан, воевавших в составе ВСУ, на украинской территории. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — сказал собеседник агентства.

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Ранее суд в России приговорил к 14 годам колонии грузинского наемника, воевавшего на стороне Украины. Как уточнили в Следственном комитете, он участвовал в боевых действиях против сил ДНР, ЛНР и Российских военных. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.

Артём Гапоненко
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