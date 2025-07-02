В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ принимают участие наёмники из разных стран, в том числе Грузии и Польши. Они «традиционно не испытывает любви к русским». Однако наибольшую опасность для ВС РФ представляют военные из Израиля. Об этом рассказал участник СВО из отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Александр Шорохов.

«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники. Там и целые группы спецназа действовали, была и специальная авиадесантная служба [из Великобритании], и американцы. Но, наверное, наиболее подготовленными были наёмники из Израиля», — подчеркнул боец в интервью NEWS.ru.