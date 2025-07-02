«Традиционная нелюбовь к русским»: Участник СВО назвал самых опасных наёмников в ВСУ
Участник СВО Шорохов счёл израильских наёмников на Украине наиболее опасными
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В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ принимают участие наёмники из разных стран, в том числе Грузии и Польши. Они «традиционно не испытывает любви к русским». Однако наибольшую опасность для ВС РФ представляют военные из Израиля. Об этом рассказал участник СВО из отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Александр Шорохов.
«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники. Там и целые группы спецназа действовали, была и специальная авиадесантная служба [из Великобритании], и американцы. Но, наверное, наиболее подготовленными были наёмники из Израиля», — подчеркнул боец в интервью NEWS.ru.
Ранее воевавшего на стороне Украины грузинского наёмника осудили на 14 лет тюремного заключения. Как отметили в СК России, его объявили в международный розыск. Известно, что наёмник принимал участие в боевых действиях против силовых структур в ДНР и ЛНР, а также против российских военнослужащих.