Освобождение района Клебан-Быкского водохранилища нарушит логистику ВСУ

В районе Клебан-Быкского водохранилища украинские силы ведут ожесточённую борьбу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения ВСУ стараются удержать позиции, опасаясь потери этого участка из-за угрозы нарушения важных логистических путей.

Пушилин отметил, что на Константиновском направлении, в том числе возле Клебан-Быкского водохранилища, украинская сторона оказывает заметное сопротивление, поскольку в случае прерывания снабжения там у них останется только один путь доставки через Плещеевку. Однако этот коридор уже контролируется огневым воздействием со стороны подразделений ДНР, уточнил он в эфире телеканала «Россия-24».

«После перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается только возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений», — сказал он.