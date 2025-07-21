Освобождение района Клебан-Быкского водохранилища нарушит логистику ВСУ
Пушилин: ВСУ держат оборону в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР
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В районе Клебан-Быкского водохранилища украинские силы ведут ожесточённую борьбу. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, подразделения ВСУ стараются удержать позиции, опасаясь потери этого участка из-за угрозы нарушения важных логистических путей.
Пушилин отметил, что на Константиновском направлении, в том числе возле Клебан-Быкского водохранилища, украинская сторона оказывает заметное сопротивление, поскольку в случае прерывания снабжения там у них останется только один путь доставки через Плещеевку. Однако этот коридор уже контролируется огневым воздействием со стороны подразделений ДНР, уточнил он в эфире телеканала «Россия-24».
«После перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остается только возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений», — сказал он.
Накануне Пушилин сообщил об успехах российских войск на Краснолиманском направлении. По его словам, несмотря на усилившиеся контратаки и переброску дополнительных подразделений ВСУ, российские силы продолжают наступление в районе Зелёной Долины в Донецкой Народной Республике. Кроме того, глава ДНР подчеркнул, что на Красноармейском направлении идут интенсивные бои за поселок Удачное, который играет ключевую роль в логистике украинских войск.