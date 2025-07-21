Пушилин заявил об успешном продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении

Российские войска продолжают наступление в районе Зелёной Долины в ДНР, несмотря на контратаки и переброску резервов ВСУ. Об этом заявил глава народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, на Краснолиманском направлении украинские силы контратакуют возле Зелёной Долины, но российские подразделения продвигаются вперёд, несмотря на переброску вражеских резервов. Бои также идут в районах Карповки, Редкодуба и Нового Мира.

Глава ДНР добавил, что на Красноармейском направлении продолжаются ожесточённые бои за Удачное, имеющее важное логистическое значение для ВСУ.