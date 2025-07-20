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Регион
20 июля, 15:47

Командир ВСУ признал успешное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU

Командир роты БПЛА ВСУ с позывным Музыкант признал успешное продвижение российской армии в зоне СВО. Соответствующее заявление украинский военнослужащий сделал в интервью CNN.

«Возможно, [российское наступление] ещё не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно», — сказал он.

Музыкант отметил, что выход российских войск к Родинскому (ДНР) создаст критическую ситуацию для украинской стороны. Собеседник телеканала возглавляет подразделение операторов беспилотников ВСУ под Красноармейском (Покровском), где отмечается активное наступление Армии России.

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О критическом положении ВСУ на фронте говорят и в Раде. Так, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский утверждает, что действия Владимира Зеленского лишь приближают крах украинской армии.

Юрий Лысенко
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