Командир роты БПЛА ВСУ с позывным Музыкант признал успешное продвижение российской армии в зоне СВО. Соответствующее заявление украинский военнослужащий сделал в интервью CNN.

«Возможно, [российское наступление] ещё не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно», — сказал он.

Музыкант отметил, что выход российских войск к Родинскому (ДНР) создаст критическую ситуацию для украинской стороны. Собеседник телеканала возглавляет подразделение операторов беспилотников ВСУ под Красноармейском (Покровском), где отмечается активное наступление Армии России.