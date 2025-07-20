Командир ВСУ признал успешное продвижение ВС РФ в зоне спецоперации
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Командир роты БПЛА ВСУ с позывным Музыкант признал успешное продвижение российской армии в зоне СВО. Соответствующее заявление украинский военнослужащий сделал в интервью CNN.
«Возможно, [российское наступление] ещё не достигло своего пика, но они уже некоторое время продвигаются и делают это весьма успешно», — сказал он.
Музыкант отметил, что выход российских войск к Родинскому (ДНР) создаст критическую ситуацию для украинской стороны. Собеседник телеканала возглавляет подразделение операторов беспилотников ВСУ под Красноармейском (Покровском), где отмечается активное наступление Армии России.
О критическом положении ВСУ на фронте говорят и в Раде. Так, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский утверждает, что действия Владимира Зеленского лишь приближают крах украинской армии.