ВСУ окружили Купянск кольцом заградотрядов для борьбы с дезертирами
Эксперт Марочко: Киев блокирует Купянск блокпостами для борьбы с дезертирством
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Украинские войска усилили контроль в Купянске Харьковской области, блокируя город блокпостами и заградотрядами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, случаи дезертирства фиксируются в Купянске, как и на всей линии фронта, но ситуация усугубляется тем, что город окружён блокпостами и заградотрядами. Он подчеркнул, что передвижение военнослужащих в Купянске подвергается тщательному контролю.
«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно. Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», — заявил эксперт ТАСС.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ использует схему для наживы на дезертирах. По словам военного эксперта, офицеры продолжают получать зарплату за бежавших с поля боя бойцов, которые числятся остающимися на службе. Число дезертиров в украинской армии оценивается в 107 672 человека с начала года по июнь.