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Опубликовано 20 июля 2025, 00:48

ВСУ окружили Купянск кольцом заградотрядов для борьбы с дезертирами

Эксперт Марочко: Киев блокирует Купянск блокпостами для борьбы с дезертирством

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Украинские войска усилили контроль в Купянске Харьковской области, блокируя город блокпостами и заградотрядами. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, случаи дезертирства фиксируются в Купянске, как и на всей линии фронта, но ситуация усугубляется тем, что город окружён блокпостами и заградотрядами. Он подчеркнул, что передвижение военнослужащих в Купянске подвергается тщательному контролю.

«Тактика эта работает довольно-таки эффективно, поскольку бежать тем боевикам, которых или насильно мобилизовали, или просто закинули в Купянск, практически невозможно. Абсолютно везде стоят шлагбаумы и выйти из этого населенного пункта практически невозможно», — заявил эксперт ТАСС.

Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ прессует родственников военнопленных
Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ прессует родственников военнопленных

Ранее сообщалось, что командование ВСУ использует схему для наживы на дезертирах. По словам военного эксперта, офицеры продолжают получать зарплату за бежавших с поля боя бойцов, которые числятся остающимися на службе. Число дезертиров в украинской армии оценивается в 107 672 человека с начала года по июнь.

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Антон Голыбин
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