Раскрыта схема наживы командования ВСУ на «тикающих» с поля боя
Военэксперт Онуфриенко: Командиры ВСУ зарабатывают на дезертирах
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Офицеры и командиры ВСУ научились получать зарплату за дезертировавших бойцов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Он пояснил, что власти Украины изменили порядок учёта бойцов, бежавших с поля боя, и теперь дезертиры числятся остающимися на службе. При этом они, естественно, не заинтересованы в возбуждении уголовных дел [в отношении дезертиров]», — подчеркнул Онуфриенко. Эксперт добавил, что этот бардак в украинских войсках может способствовать успеху СВО.
По словам Онуфриенко, по актам судебных решений, опубликованным в открытом доступе, с начала года по июнь зафиксировано уже 107 672 дезертира. Он резюмировал, что это ослабляет позиции противника на фронте и повышает уровень коррупции во всей системе ВСУ.
Ранее пленный военный ВСУ рассказал, что около двух тысяч мобилизованных украинцев дезертировали по пути к местам службы. По словам мужчины, он, подобно многим украинцам, долгое время уклонялся от посещения территориального центра комплектования. Однако, выйдя за сигаретами, был задержан. Он утверждает, что военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, невзирая на диагностированную эпилепсию.