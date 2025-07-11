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Регион
11 июля, 13:31

Раскрыта схема наживы командования ВСУ на «тикающих» с поля боя

Военэксперт Онуфриенко: Командиры ВСУ зарабатывают на дезертирах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Офицеры и командиры ВСУ научились получать зарплату за дезертировавших бойцов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Он пояснил, что власти Украины изменили порядок учёта бойцов, бежавших с поля боя, и теперь дезертиры числятся остающимися на службе. При этом они, естественно, не заинтересованы в возбуждении уголовных дел [в отношении дезертиров]», — подчеркнул Онуфриенко. Эксперт добавил, что этот бардак в украинских войсках может способствовать успеху СВО.

По словам Онуфриенко, по актам судебных решений, опубликованным в открытом доступе, с начала года по июнь зафиксировано уже 107 672 дезертира. Он резюмировал, что это ослабляет позиции противника на фронте и повышает уровень коррупции во всей системе ВСУ.

Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ прессует родственников военнопленных
Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ прессует родственников военнопленных

Ранее пленный военный ВСУ рассказал, что около двух тысяч мобилизованных украинцев дезертировали по пути к местам службы. По словам мужчины, он, подобно многим украинцам, долгое время уклонялся от посещения территориального центра комплектования. Однако, выйдя за сигаретами, был задержан. Он утверждает, что военно-врачебная комиссия признала его годным к службе, невзирая на диагностированную эпилепсию.

Александра Мышляева
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