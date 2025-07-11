Раскрыта схема наживы командования ВСУ на «тикающих» с поля боя

Офицеры и командиры ВСУ научились получать зарплату за дезертировавших бойцов. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Он пояснил, что власти Украины изменили порядок учёта бойцов, бежавших с поля боя, и теперь дезертиры числятся остающимися на службе. При этом они, естественно, не заинтересованы в возбуждении уголовных дел [в отношении дезертиров]», — подчеркнул Онуфриенко. Эксперт добавил, что этот бардак в украинских войсках может способствовать успеху СВО.

По словам Онуфриенко, по актам судебных решений, опубликованным в открытом доступе, с начала года по июнь зафиксировано уже 107 672 дезертира. Он резюмировал, что это ослабляет позиции противника на фронте и повышает уровень коррупции во всей системе ВСУ.