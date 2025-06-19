«Из автобусов тикают»: Пленный рассказал о тысячах дезертирах в рядах ВСУ
Пленный ВСУ сообщил, что около 1 700 человек сбежали из 155-й бригады
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Около двух тысяч мобилизованных украинцев дезертировали по пути к местам службы. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вадим Чернец на допросе, опубликованном Минобороны РФ.
«Многие сбежали. Многие боятся, не хотят идти… Сбежало хлопцев 1700 людей… Я думаю, больше с поездов сходит, из автобуса тикают», — заявил Чернец.
По его словам, он, как и многие другие украинские мужчины, долго избегал явки в военкомат. Однако однажды он вышел за сигаретами и был задержан сотрудниками ТЦК. Чернец сообщил, что медкомиссия признала его годным к службе, несмотря на диагноз «эпилепсия», а подготовка на полигоне оказалась неэффективной. Сначала он служил в 155-й бригаде, затем был переведён в 32-ю.
«Нас вывезли на позиции. Командование сказало, что с правой стороны будет дом, забегите туда и … там расположитесь, и будет всё хорошо … всё будет под прикрытием. И доложите нам там, что видите. А когда ехали, я думаю: что будет со мной? Буду ли я трёхсотый, выживу ли я, или я уже двухсотый. Всё, я ехал на смерть. Тупо ехал на смерть», — рассказал пленный.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в Госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По его оценкам, армию покинули приблизительно 250 тысяч военнослужащих. При этом, по официальным данным Государственного бюро безопасности, было зафиксировано чуть больше 175 тысяч случаев.