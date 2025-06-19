«Из автобусов тикают»: Пленный рассказал о тысячах дезертирах в рядах ВСУ

Около двух тысяч мобилизованных украинцев дезертировали по пути к местам службы. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вадим Чернец на допросе, опубликованном Минобороны РФ.

«Многие сбежали. Многие боятся, не хотят идти… Сбежало хлопцев 1700 людей… Я думаю, больше с поездов сходит, из автобуса тикают», — заявил Чернец.

По его словам, он, как и многие другие украинские мужчины, долго избегал явки в военкомат. Однако однажды он вышел за сигаретами и был задержан сотрудниками ТЦК. Чернец сообщил, что медкомиссия признала его годным к службе, несмотря на диагноз «эпилепсия», а подготовка на полигоне оказалась неэффективной. Сначала он служил в 155-й бригаде, затем был переведён в 32-ю.

«Нас вывезли на позиции. Командование сказало, что с правой стороны будет дом, забегите туда и … там расположитесь, и будет всё хорошо … всё будет под прикрытием. И доложите нам там, что видите. А когда ехали, я думаю: что будет со мной? Буду ли я трёхсотый, выживу ли я, или я уже двухсотый. Всё, я ехал на смерть. Тупо ехал на смерть», — рассказал пленный.