Ситуация на фронте стала критической для Украины, а действия Владимира Зеленского могут ускорить поражение ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.

«В Киев вместе с Келлогом прилетал глава британского Генштаба Радакин. Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление», — написал он у себя в социальных сетях.

По его словам, швейцарское издание NZZ видит единственным выходом сокращение линии фронта, то есть отступление. Однако Дубинский отметил, что Зеленский известен нежеланием отступать и скорее израсходует все резервы в попытках удержать позиции, что приведёт к окончательному разгрому ВСУ.