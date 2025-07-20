«Ситуация критическая»: В Раде предрекли конец ВСУ из-за Зеленского
Нардеп Дубинский: На фронте сложилась критическая для ВСУ ситуация
Обложка © Пресс-служба Зеленского
Ситуация на фронте стала критической для Украины, а действия Владимира Зеленского могут ускорить поражение ВСУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.
«В Киев вместе с Келлогом прилетал глава британского Генштаба Радакин. Видимо, ситуация на фронте критическая, и надо принимать решение о том, как отражать российское наступление», — написал он у себя в социальных сетях.
По его словам, швейцарское издание NZZ видит единственным выходом сокращение линии фронта, то есть отступление. Однако Дубинский отметил, что Зеленский известен нежеланием отступать и скорее израсходует все резервы в попытках удержать позиции, что приведёт к окончательному разгрому ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли удары по топливной инфраструктуре Украины, которая, использовалась украинской армией. Помимо этого, сообщается об атаках на 148 пунктов временной дислокации (ПВД) личного состава ВСУ и иностранных наёмников в зоне проведения специальной военной операции.