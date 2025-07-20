Около 900 дронов ВСУ «приземлили» за неделю в ДНР

Российские военные за неделю предотвратили 874 террористических атаки украинских беспилотников, которые должны были нанести удар по мирному населению. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращено 874 террористические атаки со стороны противника. Из них над Донецком и Макеевкой ликвидировано 486 беспилотников, над Горловкой — 388», — сказано в заявлении.

Системой РЭБ в Горловке также было предотвращено несколько атак целого роя дронов ВСУ, добавили в ведомстве. В Макеевке противник попытался атаковать водораспределительный узел, что могло привести к масштабному ЧП. Взрывотехники ФСБ РФ уже собрали и уничтожили с места падения беспилотников взрывоопасные элементы.