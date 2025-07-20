Не смогли выбраться: В ДНР мать и сын умерли страшной смертью после удара дрона ВСУ
Беженец Малый: Мать и сын погибли от удара дрона ВСУ по дому в Дзержинске
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Мать и сын погибли в собственном доме в Дзержинске ДНР после удара дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил беженец Сергей Малый, который жил с ними по соседству.
«Возле меня соседи жили: мать с сыном… Взорвался камикадзе — и загорелся дом. Там места не было — они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись», — рассказал он РИА «Новости».
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