Не смогли выбраться: В ДНР мать и сын умерли страшной смертью после удара дрона ВСУ

Мать и сын погибли в собственном доме в Дзержинске ДНР после удара дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил беженец Сергей Малый, который жил с ними по соседству.

«Возле меня соседи жили: мать с сыном… Взорвался камикадзе — и загорелся дом. Там места не было — они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись», — рассказал он РИА «Новости».