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20 июля, 11:19

Не смогли выбраться: В ДНР мать и сын умерли страшной смертью после удара дрона ВСУ

Беженец Малый: Мать и сын погибли от удара дрона ВСУ по дому в Дзержинске

Обложка © Shuttersrtock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shuttersrtock / FOTODOM / Francesco Sgura

Мать и сын погибли в собственном доме в Дзержинске ДНР после удара дрона-камикадзе ВСУ. Об этом сообщил беженец Сергей Малый, который жил с ними по соседству.

«Возле меня соседи жили: мать с сыном… Взорвался камикадзе — и загорелся дом. Там места не было — они в погреб спустились. И потом они оттуда не могли пробраться. Кричали, кричали, но так и не вышли. Скорее всего, сгорели, задохнулись»,рассказал он РИА «Новости».

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Сегодня стало известно, что в Брянской области украинский БПЛА атаковал мотоциклиста. 30-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочную рану голени. Ему оказали экстренную помощь, после чего доставили в больницу.

Юрий Лысенко
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