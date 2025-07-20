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Регион
20 июля, 07:18

30-летний байкер ранен при налёте дрона-камикадзе ВСУ под Брянском

Хинштейн: Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на мотоцикл в брянском Ломакино

Мотоциклист. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мотоциклист. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мотоциклист был ранен в результате налёта дрона-камикадзе в селе Ломакино Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«По предварительной информации, вчера вечером вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Ломакино Рыльского района. В результате удара ранен 30-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, осколочное ранение правой голени», – рассказал глава региона.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Курскую областную больницу.

Четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве
Четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве

А в ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 93 украинских беспилотника самолётного типа. Больше всего дронов — 38 — были сбиты над территорией Брянской области. 19 дронов уничтожены над Подмосковьем. А утром четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве.

Андрей Бражников
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