30-летний байкер ранен при налёте дрона-камикадзе ВСУ под Брянском
Хинштейн: Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на мотоцикл в брянском Ломакино
Мотоциклист. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Мотоциклист был ранен в результате налёта дрона-камикадзе в селе Ломакино Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
«По предварительной информации, вчера вечером вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Ломакино Рыльского района. В результате удара ранен 30-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, осколочное ранение правой голени», – рассказал глава региона.
Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Курскую областную больницу.
А в ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 93 украинских беспилотника самолётного типа. Больше всего дронов — 38 — были сбиты над территорией Брянской области. 19 дронов уничтожены над Подмосковьем. А утром четыре беспилотника ВСУ сбиты на подлёте к Москве.