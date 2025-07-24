КАБы бьют точно в цель: Удары ВС России по объектам ВСУ в Харькове сняли на видео

Российские войска нанесли массированный удар корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по центральным районам Харькова, целями атаки стали критически важные объекты инфраструктуры. Очевидцы зафиксировали серию мощных взрывов в Шевченковском районе города. Видео момента ударов появилось в телеграм-канале «Иди и смотри».

«В центре Харькова прилёты, удары КАБами», — сообщил информированный источник телеграм-каналу.

Момент удара ВС РФ. Видео © Telegram / «Иди и смотри»

Очевидцы сообщают о нескольких сериях мощных взрывов, последовавших с небольшими интервалами. В социальных сетях моментально распространились кадры, на которых видны столбы дыма, поднимающиеся над городской застройкой. В ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением и связью.

По предварительной информации, основной удар пришёлся на энергетические объекты, обеспечивающие жизнедеятельность Харькова, а также на военные объекты, связанные с логистикой ВСУ.