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24 июля, 14:21

КАБы бьют точно в цель: Удары ВС России по объектам ВСУ в Харькове сняли на видео

Момент атаки ВС РФ корректируемыми бомбами по Харькову попал на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Российские войска нанесли массированный удар корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) по центральным районам Харькова, целями атаки стали критически важные объекты инфраструктуры. Очевидцы зафиксировали серию мощных взрывов в Шевченковском районе города. Видео момента ударов появилось в телеграм-канале «Иди и смотри».

«В центре Харькова прилёты, удары КАБами», — сообщил информированный источник телеграм-каналу.

Момент удара ВС РФ. Видео © Telegram / «Иди и смотри»

Очевидцы сообщают о нескольких сериях мощных взрывов, последовавших с небольшими интервалами. В социальных сетях моментально распространились кадры, на которых видны столбы дыма, поднимающиеся над городской застройкой. В ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением и связью.

По предварительной информации, основной удар пришёлся на энергетические объекты, обеспечивающие жизнедеятельность Харькова, а также на военные объекты, связанные с логистикой ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в центре Харькова прогремело несколько взрывов из-за двух корректируемых авиабомб. При этом в ночь на 24 июля в городе был повреждён энергетический объект. Позже в Минэнерго заявили об аналогичном инциденте на тепловой электростанции.

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Алиса Хуссаин
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