В центральной части Харькова прогремело несколько взрывов

В Харьковской области прогремело несколько взрывов из-за двух КАБов. Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.

Местные паблики отмечают, что взрывы были в центральной части города, в небе клубится тёмный дым. Однако подробности не приводятся. При этом Техеров отметил, что в ночь на 24 июля был повреждён энергетический объект. Позже в Минэнерго заявили об аналогичном инциденте на тепловой электростанции.