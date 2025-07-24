В центральной части Харькова прогремело несколько взрывов
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В Харьковской области прогремело несколько взрывов из-за двух КАБов. Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.
В центре Харькова прогремело несколько взрывов. Видео © TikTok/ Харкiв Сity
Местные паблики отмечают, что взрывы были в центральной части города, в небе клубится тёмный дым. Однако подробности не приводятся. При этом Техеров отметил, что в ночь на 24 июля был повреждён энергетический объект. Позже в Минэнерго заявили об аналогичном инциденте на тепловой электростанции.
Ранее стало известно, что в нескольких областях Украины прогремели серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Множественные прилёты зафиксированы в Киеве, Харькове и Кривом Роге. Вместе с тем воздушная тревога прозвучала в Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.