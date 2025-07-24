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Регион
24 июля, 09:59

В центральной части Харькова прогремело несколько взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Харьковской области прогремело несколько взрывов из-за двух КАБов. Об этом сообщил мер Харькова Игорь Терехов в социальных сетях.

В центре Харькова прогремело несколько взрывов. Видео © TikTok/ Харкiв Сity

Местные паблики отмечают, что взрывы были в центральной части города, в небе клубится тёмный дым. Однако подробности не приводятся. При этом Техеров отметил, что в ночь на 24 июля был повреждён энергетический объект. Позже в Минэнерго заявили об аналогичном инциденте на тепловой электростанции.

В Харьковской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В Харьковской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Ранее стало известно, что в нескольких областях Украины прогремели серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Множественные прилёты зафиксированы в Киеве, Харькове и Кривом Роге. Вместе с тем воздушная тревога прозвучала в Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

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Юлия Сафиулина
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