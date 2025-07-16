В Киеве, Харькове и Кривом Роге раздались взрывы

Вечером 15 июля в нескольких областях Украины прогремели серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Множественные прилёты зафиксированы в Киеве, Харькове и Кривом Роге.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. По данным издания «Страна.ua», взрывы раздались в Киевской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что на месте прилёта в Кривом Роге начался пожар. В регионе также действует сигнал воздушной тревоги.

В Харькове, по словам мэра города Игоря Терехова, за короткий промежуток времени прогремело не менее четырёх взрывов. Градоначальник сообщил, что было атаковано одно из предприятий, после чего на месте начался пожар. В Харьковской области также введён режим воздушной тревоги.

Воздушная тревога вместе с тем звучит в Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.