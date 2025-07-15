В Одессе слышны взрывы, под удар попала украинская установка ПВО

В Одессе уничтожена установка ПВО во время российского удара по военным объектам в регионе. Такой информацией делится местный паблик «Типичная Одесса» и публикует кадры со столбом дыма на месте предполагаемого удара.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля Харьков и его окрестности оказались под ударом. Как передал мэр города Игорь Терехов, прогремело не менее четырёх взрывов. В это же время издание «Общественное. Новости» сообщило о двух взрывах в районе Чугуева.