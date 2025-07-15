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Регион
15 июля, 17:33

В Одессе слышны взрывы, под удар попала украинская установка ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

В Одессе уничтожена установка ПВО во время российского удара по военным объектам в регионе. Такой информацией делится местный паблик «Типичная Одесса» и публикует кадры со столбом дыма на месте предполагаемого удара.

«Был прилёт в сторону Южного. Возможно вынесли установку ПВО», — сказано в тексте, детали не приводятся.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля Харьков и его окрестности оказались под ударом. Как передал мэр города Игорь Терехов, прогремело не менее четырёх взрывов. В это же время издание «Общественное. Новости» сообщило о двух взрывах в районе Чугуева.

Татьяна Миссуми
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