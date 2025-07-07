Ночные удары по украинским объектам зафиксировали в Киеве, Одессе и Харьковщине
Минувшей ночью под ударом оказались Киев, Одесса и Харьковская область
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Харьков и его окрестности оказались под ударом. Как передал мэр города Игорь Терехов, в городе прогремело не менее четырёх взрывов. В это же время издание «Общественное. Новости» сообщило о двух взрывах в районе Чугуева.
По данным украинских ресурсов, воздушная тревога в Харьковской области не утихает уже более трех часов. Сирены также ревели в Сумской и Черниговской областях, тогда как в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях тревога была снята.
В Киеве аналогичная ситуация. Как сообщило «Общественное» в Telegram, в столице прогремел взрыв. По словам мэра Виталия Кличко, ночная атака беспилотников повредила тепломагистраль большого диаметра. Кроме того, в Деснянском районе обломки БПЛА разрушили фасад административного здания, повредили газовую трубу и пустой резервуар. На одном из энергообъектов зафиксированы повреждения оконных конструкций.
Ночью также серия взрывов прогремела в Одессе. Какие именно объекты были повреждены, не уточняется. В регионе на тот момент действовала воздушная тревога.
А 6 июля украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве, в результате которого часть города осталась без электроснабжения. Авария сопровождалась выбросом чёрного дыма. ТЭЦ-6 является самой мощной теплоэлектроцентралью Киева и играет важную роль в энергоснабжении города. Из-за аварии под угрозой оказалось стабильное энергоснабжение нескольких районов столицы.