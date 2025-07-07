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Регион
7 июля, 00:33

Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

На юге Украины, в Одессе, прогремела серия взрывов. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога также объявлена в Киевской и Одесской областях.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Незалежной.

Украинские СМИ сообщают о взрыве автомобиля с военным в Одессе
Украинские СМИ сообщают о взрыве автомобиля с военным в Одессе

Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве, в результате которого часть города осталась без электроснабжения. Авария сопровождалась выбросом чёрного дыма. ТЭЦ-6 является самой мощной теплоэлектроцентралью Киева и играет важную роль в энергоснабжении города. Из-за аварии под угрозой оказалось стабильное энергоснабжение нескольких районов столицы.

Антон Голыбин
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