Взрывы прогремели в Одессе, в регионе объявлена тревога

На юге Украины, в Одессе, прогремела серия взрывов. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога также объявлена в Киевской и Одесской областях.

Ранее украинские СМИ сообщали о мощном взрыве в районе ТЭЦ-6 в Киеве, в результате которого часть города осталась без электроснабжения. Авария сопровождалась выбросом чёрного дыма. ТЭЦ-6 является самой мощной теплоэлектроцентралью Киева и играет важную роль в энергоснабжении города. Из-за аварии под угрозой оказалось стабильное энергоснабжение нескольких районов столицы.