В Харьковской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги
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Взрыв произошёл на севере Харьковской области, где более двух часов звучала воздушная тревога. Он был зафиксирован в Чугуевской общине, сообщило издание «Общественное. Харьков».
По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены в этом районе продолжают предупреждать об угрозе.
Ранее в украинском Кривом Роге прогремел взрыв, одновременно с объявлением воздушной тревоги. Российская армия отвечает на атаки Вооружённых сил Украины, нанося удары по военным объектам и предприятиям.