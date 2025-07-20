В Харьковской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги

Взрыв произошёл на севере Харьковской области, где более двух часов звучала воздушная тревога. Он был зафиксирован в Чугуевской общине, сообщило издание «Общественное. Харьков».

По информации с онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены в этом районе продолжают предупреждать об угрозе.