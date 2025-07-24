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Регион
24 июля, 08:08

Три волны атаки: Подполье сообщило о массированном ударе дронов по югу, центру и востоку Украины

Лебедев: ВС РФ нанесли удары по Одесской, Харьковской и Сумской областям

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В ночь на 24 июля были совершены удары по военным объектам ВСУ. По информации координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, главными целями ВС РФ стали объекты, расположенные в четырёх областях Украины, а также на части территории ДНР, подконтрольной Киеву.

«Масштабная серия ударов БПЛА охватила юг, центр и восток Украины. Более 25 эпизодов, минимум 3 волны атаки, в ряде направлений — с доразведкой», — написал в своём Telegram-канале Лебедев.

Он уточнил, что в Одесской области атаки были сосредоточены на припортовой зоне, складах, логистике и объектах для временного размещения техники. На Харьковщине поражены ремонтные площадки, склады и энергообъекты. В Сумской области уничтожены локации ДРГ и склады снабжения. В Славянске — около 00:20 по мск был нанесён точечный удар по складу или командному пункту.

Российские войска нанесли удары по ВПК Украины и местам размещения наёмников
Российские войска нанесли удары по ВПК Украины и местам размещения наёмников

Ранее стало известно, что в Черниговской области российские войска нанесли поражение объектам украинской противовоздушной обороны и комплексам наблюдения. Подобные атаки на оборонную инфраструктуру и системы мониторинга противника являются систематическими.

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Ольга Сливченко
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