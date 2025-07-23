Российские силы поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области

Российские силы осуществили атаку на объекты противовоздушной обороны и системы наблюдения Украины в Черниговской области, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары по инфраструктуре ПВО и системам мониторинга осуществляются регулярно.

Удары происходят в ответ на нападения со стороны украинских сил. Российские войска применяют высокоточное оружие, размещённое как на воздушных, так и на морских и наземных платформах. Атаки нацелены на ключевые объекты энергетической отрасли, оборонной промышленности, военного управления и коммуникаций.