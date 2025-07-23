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23 июля, 06:21

Российские силы поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области

ВС РФ нанесли удары по ПВО Украины и системам слежения в Черниговской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские силы осуществили атаку на объекты противовоздушной обороны и системы наблюдения Украины в Черниговской области, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары по инфраструктуре ПВО и системам мониторинга осуществляются регулярно.

Удары происходят в ответ на нападения со стороны украинских сил. Российские войска применяют высокоточное оружие, размещённое как на воздушных, так и на морских и наземных платформах. Атаки нацелены на ключевые объекты энергетической отрасли, оборонной промышленности, военного управления и коммуникаций.

Появилось видео с густым дымом на месте удара российскими «Геранями» по Славянску
Появилось видео с густым дымом на месте удара российскими «Геранями» по Славянску

Ранее стало известно, что украинские подразделения лишились ещё трёх пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Российские военные раздобыли их координаты и уничтожили.

Оксана Попова
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