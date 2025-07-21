Армия России раздобыла координаты ПВО Украины и разнесла сразу 3 пусковые установки Patriot

Украинские подразделения лишились ещё трёх пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Российские военные раздобыли их координаты и уничтожили, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО от 21 июля.