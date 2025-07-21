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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
21 июля, 10:46

Армия России раздобыла координаты ПВО Украины и разнесла сразу 3 пусковые установки Patriot

Минобороны РФ доложило об уничтожении трёх пусковых установок ЗРК Patriot ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Украинские подразделения лишились ещё трёх пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ. Российские военные раздобыли их координаты и уничтожили, сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО от 21 июля.

«Уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», – доложили в оборонном ведомстве.

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Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты предоставят Украине ещё несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его утверждению, часть установок уже отправлена. Помимо этого, Вашингтон и Берлин договорились поставить Украине два комплекса Patriot. Однако, как заметил министр обороны Германии, процесс займёт значительное время.

Андрей Бражников
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