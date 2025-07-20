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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июля, 10:00
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Армия России открыла новый фронт на севере Украины

Российская армия открыла новый фронт на севере Украины, там взято Дегтярное

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Российская армия открыла ещё один фронт в зоне специальной военной операции (СВО). Наши войска продолжают продвигаться вперед и освобождают по несколько населённых пунктов каждую неделю, в том числе в Харьковской области, сообщает РИА «Новости».

Группа «Север» открыла новый фронт, освободив село Дегтярное, которое находится на самой северной границе Харьковской области рядом с Белгородской областью. Двигаясь на запад через леса вдоль линии фронта и реки Волчьей, «северяне» способны создать новую буферную зону и подойти к Волчанску, где идут бои с мая 2024 года.

«Группировка «Север» открыла ещё один фронт», — говорится в публикации.

Дегтярное расположено всего в четырёх километрах от рубежей с Россией. Операция в этом районе стала ответом на постоянные провокации со стороны украинских сил на границе.

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Ранее минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за последние сутки взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике, и в настоящее время там проводится зачистка территории от вражеских солдат. В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки войск «Южная» в результате успешных наступательных действий освободили данный населенный пункт.

Анастасия Никонорова
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