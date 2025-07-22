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Регион
22 июля, 11:01

Появилось видео с густым дымом на месте удара российскими «Геранями» по Славянску

В Telegram появилось видео последствий удара ВС РФ по Славянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ OlegD

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места удара, нанесённого Вооружёнными силами России по городу Славянску. На видео запечатлён плотный столб дыма, поднимающийся над районом атаки.

Сообщается, что удар был нанесён с использованием беспилотников «Герань-2». Какая именно цель была поражена, официально не уточняется.

Военный эксперт раскрыл, когда начнётся решающая битва за Славянск
Военный эксперт раскрыл, когда начнётся решающая битва за Славянск

В Славянске находятся много военных объектов, которые являются законной целью удара для России. Город является частью крупного оборонительного узла ВСУ на востоке Украины. Здесь, по данным открытых источников, размещаются склады с боеприпасами, временные позиции артиллерии, пункты управления и логистическая инфраструктура, связанная с переброской военной техники. Также в районе Славянска дислоцируются подразделения Национальной гвардии Украины. Эти объекты используются в рамках военных операций и, следовательно, могут быть признаны легитимными целями.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Белую Гору, штурмуют Полтавку, разгром 158-й бригады ВСУ, подготовка к переговорам в Стамбуле, 22 июля
Марина Фещенко
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