Сообщается, что удар был нанесён с использованием беспилотников «Герань-2». Какая именно цель была поражена, официально не уточняется.

В Славянске находятся много военных объектов, которые являются законной целью удара для России. Город является частью крупного оборонительного узла ВСУ на востоке Украины. Здесь, по данным открытых источников, размещаются склады с боеприпасами, временные позиции артиллерии, пункты управления и логистическая инфраструктура, связанная с переброской военной техники. Также в районе Славянска дислоцируются подразделения Национальной гвардии Украины. Эти объекты используются в рамках военных операций и, следовательно, могут быть признаны легитимными целями.