Появилось видео с густым дымом на месте удара российскими «Геранями» по Славянску
В Telegram появилось видео последствий удара ВС РФ по Славянску
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Местные Telegram-каналы опубликовали кадры с места удара, нанесённого Вооружёнными силами России по городу Славянску. На видео запечатлён плотный столб дыма, поднимающийся над районом атаки.
Сообщается, что удар был нанесён с использованием беспилотников «Герань-2». Какая именно цель была поражена, официально не уточняется.
В Славянске находятся много военных объектов, которые являются законной целью удара для России. Город является частью крупного оборонительного узла ВСУ на востоке Украины. Здесь, по данным открытых источников, размещаются склады с боеприпасами, временные позиции артиллерии, пункты управления и логистическая инфраструктура, связанная с переброской военной техники. Также в районе Славянска дислоцируются подразделения Национальной гвардии Украины. Эти объекты используются в рамках военных операций и, следовательно, могут быть признаны легитимными целями.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что только освобождение Славянска и восстановление канала «Северский Донец – Донбасс» смогут обеспечить полноценное водоснабжение республики.