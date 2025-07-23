Российские войска нанесли удары по ВПК Украины и местам размещения наёмников
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Российские войска поразили объекты украинского военно-промышленного комплекса, включая цех по сборке беспилотников и пункты временного размещения ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также были поражены пункты управления беспилотниками дальнего действия, склады с горючим и ракетно-артиллерийским вооружением.
Ранее Армия России ударила по военным складам и объектам логистики в Кривом Роге, а также поразила инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. Российские вооружённые силы используют передовое оружие, запускаемое с самолётов, кораблей и наземных установок.