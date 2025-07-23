Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 09:13

Российские войска нанесли удары по ВПК Украины и местам размещения наёмников

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Обложка © Александр Полегенько/ТАСС

Российские войска поразили объекты украинского военно-промышленного комплекса, включая цех по сборке беспилотников и пункты временного размещения ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также были поражены пункты управления беспилотниками дальнего действия, склады с горючим и ракетно-артиллерийским вооружением.

Новости СВО. Освобождено Новоторецкое, ВСУ берут харьковчан в заложники, у Киева есть требования по переговорам в Стамбуле, 23 июля
Новости СВО. Освобождено Новоторецкое, ВСУ берут харьковчан в заложники, у Киева есть требования по переговорам в Стамбуле, 23 июля

Ранее Армия России ударила по военным складам и объектам логистики в Кривом Роге, а также поразила инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. Российские вооружённые силы используют передовое оружие, запускаемое с самолётов, кораблей и наземных установок.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar