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Регион
23 июля, 07:05

Армия России ударила по военным складам и объектам логистики в Кривом Роге

Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали военные склады в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Украинские склады и логистические центры в Кривом Роге подверглись удару. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровская область (Кривой Рог)... Под ударом оказались склады и объекты логистики», — заявил Лебедев.

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А ранее Life.ru сообщал, что российские силы поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. Российские вооружённые силы используют передовое оружие, запускаемое с самолётов, кораблей и наземных установок.

Мария Любицкая
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