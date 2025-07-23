Украинские склады и логистические центры в Кривом Роге подверглись удару. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Днепропетровская область (Кривой Рог)... Под ударом оказались склады и объекты логистики», — заявил Лебедев.

Под Купянском уничтожена группа бойцов РДК* с примкнувшим к ВСУ перебежчиком Павловым

Под Купянском уничтожена группа бойцов РДК* с примкнувшим к ВСУ перебежчиком Павловым

А ранее Life.ru сообщал, что российские силы поразили инфраструктуру ПВО Украины в Черниговской области. Российские вооружённые силы используют передовое оружие, запускаемое с самолётов, кораблей и наземных установок.