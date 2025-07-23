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23 июля, 06:06
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Под Купянском уничтожена группа бойцов РДК* с примкнувшим к ВСУ перебежчиком Павловым

РИАН: Группу боевиков РДК* с перебежчиком Павловым ликвидировали под Харьковом

Михаил Павлов. Обложка © 5.ua

Михаил Павлов. Обложка © 5.ua

Группу военнослужащих из «Русского добровольческого корпуса»* уничтожили под Купянском в Харьковской области. Среди ликвидированных оказался российский гражданин Михаил Павлов, известный под позывным Перс. Он ранее сдался ВСУ и стал медийным лицом украинской пропаганды. Об этом РИА «Новости» сообщили российские силовики.

«В результате удара по группе украинских военнослужащих были уничтожены коллаборационисты из РДК*, среди которых находился Михаил Павлов с позывным Перс», — рассказал собеседник агентства.

Павлов добровольно сдался украинским войскам в 2023 году и вскоре после этого вступил в ряды РДК*, структуру, подконтрольную украинской разведке. Он активно давал интервью украинским и зарубежным СМИ, где рассказывал о своём «переходе на сторону Украины». Его также использовали в пропагандистских целях для вербовки новых бойцов. По данным силовиков, Павлов участвовал в боевых действиях на Сватовском направлении, а также в вылазке РДК* в белгородскую Козинку.

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Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению боевика РДК* Ярослава Хорева. По данным следствия, в 2024 году он расстрелял троих российских военнослужащих из гранатомёта на территории Белгородской области. Согласно решению суда, первые пять лет наказания он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Милена Скрипальщикова
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