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Регион
15 июля, 11:36

Предатель из РДК* получил пожизненное за убийство российских военных под Белгородом

Член РДК* Хорев заочно приговорён к пожизненному за убийство военнослужащих РФ

Члены РДК* со своим лидером Денисом Капустиным (настоящая фамилия – Никитин)**. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Члены РДК* со своим лидером Денисом Капустиным (настоящая фамилия – Никитин)**. Фото © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы предателя из Русского добровольческого корпуса* (РДК*) за убийство троих российских военнослужащих в Белгородской области в 2024 году. Ярослав Хорев расстрелял солдат из гранатомёта.

«Окончательно назначить подсудимому Хореву Ярославу Алексеевичу наказание в виде пожизненного лишения свободы, первые 5 лет [он проведёт] в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима», — огласил судья вердикт.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, но такого со стороны наёмников ВСУ зав время СВО не было ни разу. Убийца будет взят под стражу в момент пересечения границы РФ или его экстрадиции.

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А ранее один из руководителей РДК* и сын режиссёра популярного сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко** был объявлен в федеральный розыск. В России против него возбуждены уголовные дела по статьям о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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