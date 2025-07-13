Сына режиссёра «Моей прекрасной няни» объявили в розыск

Один из руководителей «Русского добровольческого корпуса»* и сын режиссёра популярного сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко** объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — подтвердил источник агентства.

По информации другого источника в правоохранительных органах, Кирющенко** занимает одну из руководящих позиций в «Русском добровольческом корпусе»*. В России против него возбуждены уголовные дела по статьям о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

В июне 2023 года Василий Кирющенко** был включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. «Русский добровольческий корпус»* был сформирован в 2022 году. В его состав вошли выходцы из России, которые покинули страну и перешли на сторону Украины для ведения боевых действий против РФ.

Ранее бывший адвокат скандальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов был объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе МВД России. При этом конкретная статья УК РФ, по которой разыскивается 38-летний юрист, не уточняется. По некоторым данным, Захватов ранее проходил по уголовному делу о содействии сбору средств для украинского нацбата «Азов»*, однако его текущий статус в этом деле неизвестен.