Бывший адвокат Pussy Riot объявлен в розыск

Бывший адвокат Дмитрий Захватов, известный как правозащитник скандальной группы Pussy Riot, объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится в базе МВД России. В тексте не сообщается, какой именно состав преступления вменяется 38-летнему юристу.

«Захватов Дмитрий Игоревич. Разыскивается по статье УК», — говорится в тексте.

По данным РИА «Новости», Захватов ранее проходил по уголовному делу о содействии сбора денег на витамины для украинского нацбата «Азов»*. Сейчас статус адвоката у Захватова приостановлен.

Ранее Life.ru писал, что, согласно данным из базы Министерства внутренних дел России, иноагент Евгений Чичваркин** объявлен в розыск в рамках уголовного дела. Статья УК РФ, по которой его ищут, не раскрывается.