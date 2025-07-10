Бывший адвокат Pussy Riot объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск по статье УК бывшего адвоката Дмитрия Захватова
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakhvatovdmitry
Бывший адвокат Дмитрий Захватов, известный как правозащитник скандальной группы Pussy Riot, объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится в базе МВД России. В тексте не сообщается, какой именно состав преступления вменяется 38-летнему юристу.
«Захватов Дмитрий Игоревич. Разыскивается по статье УК», — говорится в тексте.
По данным РИА «Новости», Захватов ранее проходил по уголовному делу о содействии сбора денег на витамины для украинского нацбата «Азов»*. Сейчас статус адвоката у Захватова приостановлен.
Ранее Life.ru писал, что, согласно данным из базы Министерства внутренних дел России, иноагент Евгений Чичваркин** объявлен в розыск в рамках уголовного дела. Статья УК РФ, по которой его ищут, не раскрывается.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
** Признан Минюстом России иностранным агентом.