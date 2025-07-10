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10 июля, 16:19

Бывший адвокат Pussy Riot объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск по статье УК бывшего адвоката Дмитрия Захватова

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakhvatovdmitry

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zakhvatovdmitry

Бывший адвокат Дмитрий Захватов, известный как правозащитник скандальной группы Pussy Riot, объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом содержится в базе МВД России. В тексте не сообщается, какой именно состав преступления вменяется 38-летнему юристу.

«Захватов Дмитрий Игоревич. Разыскивается по статье УК», — говорится в тексте.

По данным РИА «Новости», Захватов ранее проходил по уголовному делу о содействии сбора денег на витамины для украинского нацбата «Азов»*. Сейчас статус адвоката у Захватова приостановлен.

МВД России объявило в розыск адвоката Полозова*
МВД России объявило в розыск адвоката Полозова*

Ранее Life.ru писал, что, согласно данным из базы Министерства внутренних дел России, иноагент Евгений Чичваркин** объявлен в розыск в рамках уголовного дела. Статья УК РФ, по которой его ищут, не раскрывается.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

** Признан Минюстом России иностранным агентом.

Татьяна Миссуми
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