Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 18:06

МВД России объявило в розыск адвоката Полозова*

Николай Полозов*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Николай Полозов

Николай Полозов*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Николай Полозов

Адвокат Николай Полозов* объявлен в розыск МВД России. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в розыскной карточке без уточнения конкретной статьи.

Полозов* известен как защитник участниц группы Pussy Riot. Причины возбуждения уголовного дела и объявления адвоката в розыск официально не комментируются.

Тестя Прилучного Брутяна объявили в международный розыск
Тестя Прилучного Брутяна объявили в международный розыск

Ранее Life.ru сообщал, что в розыск был объявлен бывший топ-менеджер ЦБ РФ Дмитрий Рубинов. Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. В августе 2022 года его уже заочно арестовывал Рубинова в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.

*Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar