МВД России объявило в розыск адвоката Полозова*

Адвокат Николай Полозов* объявлен в розыск МВД России. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в розыскной карточке без уточнения конкретной статьи.

Полозов* известен как защитник участниц группы Pussy Riot. Причины возбуждения уголовного дела и объявления адвоката в розыск официально не комментируются.

Ранее Life.ru сообщал, что в розыск был объявлен бывший топ-менеджер ЦБ РФ Дмитрий Рубинов. Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере. В августе 2022 года его уже заочно арестовывал Рубинова в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере.