Минюст включил адвоката Полозова* и журналистку Ивлеву-Йорк* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов. Этот статус получили адвокат Николай Полозов*, журналистка Виктория Ивлева-Йорк*, блогеры Ислам Белокиев* и Хасан Узаров*, а также проект «Лаборатория университетской прозрачности»*.

«Н.Н. Полозов* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», — отмечает Минюст РФ.

Также адвокат призывал к поддержке ВСУ и террористических организаций. Кроме того, Полозов* — представитель организаций, признанных нежелательными в России. Проживает он вне РФ.

В Минюсте добавили, что Ивлева-Йорк* призывала спонсировать ВСУ и выступала против СВО. Помимо этого, она публиковала неправдивые данные о политике российских властей и сведения, целью которых было формирование негативного образа Армии России.

Ранее Госдума приняла закон о рублёвых спецсчетах для выплат иноагентам. Согласно нововведениям, выплаты иностранным агентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны осуществляться только на специальные рублёвые счета, открытые в уполномоченных банках.