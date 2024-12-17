Госдума приняла закон о рублёвых спецсчетах для выплат иноагентам
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли законопроект о создании специальных рублёвых счетов для выплат иностранным агентам сразу во втором и третьем чтениях.
Инициативу, внесённую группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, обсудили 14 ноября, а первое чтение прошло 20 ноября.
Как уже сообщал Life.ru, законопроект дополняет действующий закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно нововведениям, выплаты иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны осуществляться только на специальные рублевые счета, открытые в уполномоченных банках. Также на эти счета будут зачисляться доходы иноагентов от физических и юридических лиц, полученные от продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по банковским вкладам и дивидендов от участия в организациях.
Напомним, ранее общественник Виталий Бородин потребовал признать иноагентом Санта-Клауса. С такой инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру. Он уверен, что иностранный новогодний волшебник может быть замешан в связях с недружественными государствами.