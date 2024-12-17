Госдума приняла закон о рублёвых спецсчетах для выплат иноагентам

Как уже сообщал Life.ru, законопроект дополняет действующий закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно нововведениям, выплаты иноагентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов должны осуществляться только на специальные рублевые счета, открытые в уполномоченных банках. Также на эти счета будут зачисляться доходы иноагентов от физических и юридических лиц, полученные от продажи или аренды недвижимости и транспортных средств, а также доходы от процентов по банковским вкладам и дивидендов от участия в организациях.