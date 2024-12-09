Никаких хо-хо-хо! Бородин ступил на тропу войны с иноагентом в красных штанах – Санта-Клаусом

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует признать иноагентом Санта-Клауса. Как стало известно SHOT, с такой инициативой он уже обратился в Генпрокуратуру.

Главный борец с иноагентами считает, что американский Дед Мороз очень опасный: бренд «Санта-Клаус» популярен в недружественных РФ странах. Бородина возмущает и то, что американец заменяет образ нашего традиционного Деда Мороза, так как его узнаваемость близка к 100%.

При этом Санту используют многие иностранные компании, в том числе Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. По словам главы ФПБК, стоимость торговой марки оценивают в 1,6 трлн долларов, и высока вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в России. Цель этих контор — разрушение традиционных российских ценностей, уверяет общественник.