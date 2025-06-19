Тестя Прилучного Брутян объявили в международный розыск

Тестя актёра Павла Прилучного объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Московский суд избрал Аршаку Брутяну меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.