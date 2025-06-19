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Регион
19 июня, 03:34

Тестя Прилучного Брутян объявили в международный розыск

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Тестя актёра Павла Прилучного объявили в международный розыск и заочно арестовали в России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Московский суд избрал Аршаку Брутяну меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

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Напомним, что ранее тестя Прилучного заочно обвинили в организации нелегальных азартных игр. Ему светит до шести лет лишения свободы.

Алена Пенчугина
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