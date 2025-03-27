«Не смогла доказать»: Адвокат раскрыл, почему Муцениеце проиграла суд Прилучному

Актёр Павел Прилучный выиграл судебное разбирательство с Агатой Муцениеце по поводу алиментов, сохранив прежний размер выплат. Его представитель отметил, что суд не основывал решение на том, что один из детей живет с отцом. Портал «Страсти» решил выяснить причины решения суда и обратился к адвокату Александру Кудряшову за разъяснениями.

По словам эксперта, согласно законодательству, родители обязаны обеспечивать детей до совершеннолетия в равных долях, однако фактические расходы могут различаться. При этом, чтобы суд мог установить размер алиментов, истцу, в данном случае Агате, необходимо доказать, что её расходы соответствуют запрашиваемой сумме.

«Судебного акта об отмене незаконного решения по алиментам Павла я не видел, но предположу, что Агата не смогла доказать, что тратит на содержание детей 30% от дохода Павла Прилучного. Поэтому, вероятно, и отмена была связана не с тем фактом, что сын Прилучного пока проживает с ним, а не с Агатой», — сказал Кудряшов порталу «Страсти».