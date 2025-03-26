Павел Прилучный через суд смог добиться снижения алиментов Агате Муцениеце

Павел Прилучный одержал победу в судебном разбирательстве по алиментам с Агатой Муцениеце, которая ранее добилась увеличения выплат в десять раз. Из-за этого актёр должен был выплатить ей 1,5 миллиона рублей, сообщает SHOT.

Согласно информации телеграм-канала, суд ранее решил повысить размер алиментов, что значительно превышало первоначальные договорённости. Однако сегодня суд принял сторону Прилучного, указав, что все условия были установлены при разводе, а также были подписаны три соглашения — об алиментах, порядке воспитания детей и разделе имущества. Адвокат Прилучного сообщила, что по этим документам вся недвижимость отошла к актрисе.