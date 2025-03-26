Павел Прилучный через суд смог добиться снижения алиментов Агате Муцениеце
SHOT: Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у Агаты Муцениеце
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Agata M
Павел Прилучный одержал победу в судебном разбирательстве по алиментам с Агатой Муцениеце, которая ранее добилась увеличения выплат в десять раз. Из-за этого актёр должен был выплатить ей 1,5 миллиона рублей, сообщает SHOT.
Согласно информации телеграм-канала, суд ранее решил повысить размер алиментов, что значительно превышало первоначальные договорённости. Однако сегодня суд принял сторону Прилучного, указав, что все условия были установлены при разводе, а также были подписаны три соглашения — об алиментах, порядке воспитания детей и разделе имущества. Адвокат Прилучного сообщила, что по этим документам вся недвижимость отошла к актрисе.
С Прилучным остаётся их сын Тимофей. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мальчик предпочитает жить с отцом, утверждает адвокат. Дочь Мия же продолжит проживать с Муцениеце.
Напомним, в 2020 году Муцениеце объявила о расставании с Прилучным после девяти лет брака. В июне пара официально развелась. Сейчас идут судебные споры по поводу того, с кем будут проживать их дети — Тимофей и Мия. По словам Муцениеце, Прилучный хочет отобрать у неё детей, чтобы не платить алименты. Позже суд определил, что дети будут проживать с матерью на период разбирательств. Однако Муцениеце рассказала, что Прилучный так и не вернул ей Тимофея, которого он забрал к себе какое-то время назад. Актриса считает, что экс-муж настраивает ребёнка против неё.