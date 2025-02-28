«Сын пришёл в таком виде»: Прилучный пожаловался на методы воспитания Муцениеце
Прилучный раскритиковал Муцениеце, позволившую 12-летнему сыну покрасить волосы
Актёр Павел Прилучный с Агатой Муцениеце. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/agaraagata,bigevuge
Актёр Павел Прилучный рассказал историю о том, как его 12-летний сын Тимофей, родившийся в браке с Агатой Муцениеце, покрасил волосы. По его словам, сделать окрашивание Тимофею разрешила мать. Отец оказался против подобных метаморфоз с внешностью и предложил сыну подстричься, не забыв при этом упрекнуть экс-супругу.
«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю: «Ну пойдем подстрижемся». И всё, больше волосы он не красил», — рассказал Прилучный в интервью для «Каравана историй».
Нынешняя супруга Прилучного Зепюр Брутян заявила, что мальчик во всём старается быть похожим на отца. Сейчас Тимофей утверждает, что никогда бы не покрасил волосы, потому что так не сделал бы папа.
Напомним, что 18 октября прошлого года суд оставил детей Муцениеце и Прилучного с матерью. Однако сын захотел жить с отцом и перестал выходить с Агатой на связь. Актриса признавалась, что не видела сына с августа. Прилучный регулярно выставляет в соцсети фотографии с наследником, показывая бывшей жене, что сыну и без неё хорошо. По мнению адвоката Муцениеце, единственно верный вариант в этой ситуации — сесть за стол переговоров с психологом и решить вопрос с детьми. Специалисты утверждают, что своей войной родители наносят травму своим детям.