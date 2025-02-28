«Сын пришёл в таком виде»: Прилучный пожаловался на методы воспитания Муцениеце

Актёр Павел Прилучный рассказал историю о том, как его 12-летний сын Тимофей, родившийся в браке с Агатой Муцениеце, покрасил волосы. По его словам, сделать окрашивание Тимофею разрешила мать. Отец оказался против подобных метаморфоз с внешностью и предложил сыну подстричься, не забыв при этом упрекнуть экс-супругу.

«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю: «Ну пойдем подстрижемся». И всё, больше волосы он не красил», — рассказал Прилучный в интервью для «Каравана историй».