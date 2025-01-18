«Заметно после стресса»: Лицо Прилучного вызвало обеспокоенность у пластического хирурга

Тип лица актёра Павла Прилучного отличается склонностью к отёчности, заявил пластический хирург, врач высшей категории Лев Соцкий. По его словам, негативный эффект становится особенно заметным из-за особенностей строения мягких тканей и подкожно-жирового слоя.

«У таких людей отёки могут быть более заметны, особенно утром или после стресса. Это физиологическая особенность, с которой трудно бороться полностью, даже при регулярном уходе», — подчеркнул кандидат медицинских наук.