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18 января, 12:28

«Заметно после стресса»: Лицо Прилучного вызвало обеспокоенность у пластического хирурга

Пластический хирург Соцкий: Лицо Прилучного отличается склонностью к отёчности

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge

Тип лица актёра Павла Прилучного отличается склонностью к отёчности, заявил пластический хирург, врач высшей категории Лев Соцкий. По его словам, негативный эффект становится особенно заметным из-за особенностей строения мягких тканей и подкожно-жирового слоя.

«У таких людей отёки могут быть более заметны, особенно утром или после стресса. Это физиологическая особенность, с которой трудно бороться полностью, даже при регулярном уходе», — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Он также отметил, что Прилучный обращался к врачам для удаления кисты верхней челюсти. Подобные операции и последующие изменения также могут повлиять на общий вид лица и усилить отёчность, уверен собеседник портала «Страсти». А вот коррекция формы ушей пошла звезде на пользу, заключил эксперт.

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Борис Эльфанд
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