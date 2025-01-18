«Заметно после стресса»: Лицо Прилучного вызвало обеспокоенность у пластического хирурга
Пластический хирург Соцкий: Лицо Прилучного отличается склонностью к отёчности
Павел Прилучный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / bugevuge
Тип лица актёра Павла Прилучного отличается склонностью к отёчности, заявил пластический хирург, врач высшей категории Лев Соцкий. По его словам, негативный эффект становится особенно заметным из-за особенностей строения мягких тканей и подкожно-жирового слоя.
«У таких людей отёки могут быть более заметны, особенно утром или после стресса. Это физиологическая особенность, с которой трудно бороться полностью, даже при регулярном уходе», — подчеркнул кандидат медицинских наук.
Он также отметил, что Прилучный обращался к врачам для удаления кисты верхней челюсти. Подобные операции и последующие изменения также могут повлиять на общий вид лица и усилить отёчность, уверен собеседник портала «Страсти». А вот коррекция формы ушей пошла звезде на пользу, заключил эксперт.
Ранее Агата Муцениеце раскрыла, почему вышла замуж за Прилучного. А нынешняя жена актёра Зепюр Брутян объявила о пополнении в семье.