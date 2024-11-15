«Мне снесло крышу»: Муцениеце раскрыла, почему вышла замуж за Прилучного
Муцениеце призналась, что вышла замуж за Прилучного, так как ей «снесло крышу»
Актриса Агата Муцениеце. Обложка © VK / Агата Муцениеце / Agata Muceniece
Актриса Агата Муцениеце рассказала о своём отношении к браку и переменах, которые в её жизни вызвали отношения с Павлом Прилучным. Она призналась, что замужество не входило в жизненные планы до встречи с актёром.
В подкасте Red Flag Муцениеце поделилась, что её воспитание, во многом сформированное европейскими взглядами, не предусматривало традиционных представлений о необходимости брака. Она считала, что «выходить замуж, стирать носки мужа» — это не та цель, к которой она стремилась.
«Я приехала в Россию в 19 лет и увидела, что здесь женщины будто помешаны на замужестве. Я не понимала, зачем все этого хотят», — отметила актриса.
По словам Муцениеце, у нее был другой план: если бы она и решила вступить в брак, то только в зрелом возрасте. Артистка представляла, что выйдет замуж ближе к сорока годам, и, возможно, решится завести одного ребенка, не исключая возможность суррогатного материнства. Однако встреча с Прилучным стала поворотным моментом.
Несмотря на длительный брак, в 2020 году пара рассталась. После развода их дети, сын Тимофей и дочь Мия, остались с Муцениеце, однако теперь Прилучный намерен через суд добиться права на проживание сына вместе с ним. А ранее сын актрисы отписался от мамы в соцсетях в день рождения отца.