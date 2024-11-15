«Мне снесло крышу»: Муцениеце раскрыла, почему вышла замуж за Прилучного

Актриса Агата Муцениеце рассказала о своём отношении к браку и переменах, которые в её жизни вызвали отношения с Павлом Прилучным. Она призналась, что замужество не входило в жизненные планы до встречи с актёром.

В подкасте Red Flag Муцениеце поделилась, что её воспитание, во многом сформированное европейскими взглядами, не предусматривало традиционных представлений о необходимости брака. Она считала, что «выходить замуж, стирать носки мужа» — это не та цель, к которой она стремилась.

«Я приехала в Россию в 19 лет и увидела, что здесь женщины будто помешаны на замужестве. Я не понимала, зачем все этого хотят», — отметила актриса.