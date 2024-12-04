«Я в шоке»: Жена Прилучного Брутян объявила о пополнении в семье

В семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян произошло долгожданное пополнение — пара завела нового питомца. Теперь у них есть щенок породы бультерьер. О радостной новости Зепюр сообщила своим подписчикам в социальных сетях, поделившись милым видео с питомцем, который с радостью бегает рядом с их сыном Микаэлем.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян завели щенка. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zepyur_burtyan

Щенок активно играет с малышом и вызывает у мальчика искреннюю радость. В подписи к видео актриса призналась, что была поражена тем, как сильно привязалась к питомцу: «Я в шоке — никогда не думала, что так сильно полюблю собак».

Зепюр также попросила поклонников помочь выбрать имя для нового члена семьи. Среди предложенных вариантов — Мэджик, Мажор, Шуник и другие. «Какой милашечка, думаю, отлично подойдет имя Терри!» — комментируют видео фанаты, предлагая свои идеи.

Бультерьеры часто считаются опасным, хотя этот стереотип далеко не всегда оправдан. При должном уходе и воспитании эти собаки могут стать верными и дружелюбными спутниками.

Пара не впервые становится владельцами щенка — два года назад у них уже появился стаффордширский терьер по имени Тэффи, который стал четвёртым питомцем Прилучного после развода с первой женой, Агатой Муцениеце.

Напомним, что отношения артиста с его экс-женой в настоящее время крайне напряжённые. Бывшая пара не может договориться по поводу алиментов на общих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Несмотря на то, что актриса выиграла последний судебный процесс, Прилучный не возвращает ей сына.

Тем не менее российская актриса театра и кино Зепюр Брутян уже более двух лет счастлива в браке с артистом. За это время звёздные супруги успели обзавестись общим наследником — сыном Микаэлем. Малыш растёт в окружении заботы и любви, и, судя по видео, с большим удовольствием играет с новым щенком.