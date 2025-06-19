Тестя Прилучного заочно обвинили в организации нелегальных азартных игр
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge
Отцу Зепюр Брутян предъявили заочное обвинение. В вину тестю актёра Павла Прилучного вменяют организацию нелегальных азартных игр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», — уточнили в агентстве.
Максимальное наказание по этой статье — 6 лет тюрьмы.
Ранее актёр Павел Прилучный высмеял запрет на въезд в Латвию. Артист сыронизировал, мол, почувствовал облегчение после данного запрета. По словам звезды, у него нет имущества в прибалтийской республике.