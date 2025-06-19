ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 02:35

Тестя Прилучного заочно обвинили в организации нелегальных азартных игр

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugevuge

Отцу Зепюр Брутян предъявили заочное обвинение. В вину тестю актёра Павла Прилучного вменяют организацию нелегальных азартных игр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», — уточнили в агентстве.

Максимальное наказание по этой статье — 6 лет тюрьмы.

«Мне надо знать, что где лежит»: Зепюр Брутян рассказала, почему сама драит полы и разбирает мусор
«Мне надо знать, что где лежит»: Зепюр Брутян рассказала, почему сама драит полы и разбирает мусор

Ранее актёр Павел Прилучный высмеял запрет на въезд в Латвию. Артист сыронизировал, мол, почувствовал облегчение после данного запрета. По словам звезды, у него нет имущества в прибалтийской республике.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Павел Прилучный
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar