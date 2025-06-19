Тестя Прилучного заочно обвинили в организации нелегальных азартных игр

Отцу Зепюр Брутян предъявили заочное обвинение. В вину тестю актёра Павла Прилучного вменяют организацию нелегальных азартных игр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Аршаку Робертовичу Брутяну заочно предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», — уточнили в агентстве.

Максимальное наказание по этой статье — 6 лет тюрьмы.